La Gazzetta sul calendario: "Inizio in salita per il Milan"

Nella giornata di ieri è stato elaborato il calendario ufficiale per la stagione 2023/2024 con le 20 squadre di Serie A che hanno conosciuto il programma del torneo (QUI l'approfondimento di MilanNews.it). La Gazzetta dello Sport, in merito, titola così: "Inizio in salita per il Milan".

I rossoneri sono stati senza dubbio i più sfortunati, almeno per quanto riguarda l'inizio campionato in cui dovranno giocarsi 5 big match nelle prime 10: la Roma alla seconda e il derby alla quarta, poi Lazio, Juve e Napoli nelle successive 6 giornate. Il campionato rossonero, invece, si aprirà il 20 agosto al Dall'Ara contro il Bologna.