La Gazzetta sul "cantiere rossonero" titola: "Laboratorio Pioli, muscoli e 4-3-3"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport questa mattina in prima pagina, in taglio laterale, parla del Milan e dei lavori in corso a Milanello (che proseguiranno negli Stati Uniti) per la nuova stagione, tanto che la rosea parla di "cantiere rossonero". Nel titolo in copertina si legge: "Laboratorio Pioli, muscoli e 4-3-3". L'acquisto di giocatori con un gran fisico a centrocampo come Loftus ma anche come Reijnders dà indicazioni in questo senso.

Ieri nell'amichevole con il Lumezzane si è visto un nuovo modulo, sicuramente in fase offensiva e su questo potrebbe puntare il Milan durante la stagione. A porposito di amichevole, arriva il primo elogio per Pulisic: "E' già show".