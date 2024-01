La Gazzetta sul mercato: "Arriva Terracciano: Pioli ha un nuovo jolly"

La Gazzetta dello Sport questa mattina propone subito la notizia della giornata in casa rossonera: "Arriva Terracciano: al Verona 4.5 milioni. Pioli ha un nuovo jolly". La rosea spiega i termini dell'offerta con i rossoneri che pagheranno 4.5 milioni più 1 di bonus all'Hellas che avrà diritto anche al 10% sulla futura rivendita.

Terracciano è un vero e proprio jolly e può essere impiegato principalmente sia come laterale che come mezzala. Entrambi sono ruoli di necessità per la squadra di Pioli che, specialmente a centrocampo, sta iniziando ad accumulare grosse lacune. Nel sottotitolo si legge: "Contratto di cinque anni al giocatore: dopo Gabbia, secondo innesto dal mercato".