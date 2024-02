La Gazzetta sul mercato estivo rossonero: "Il Milan vede già il futuro"

"Il Milan vede già il futuro": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport in vista del prossimo mercato estivo del Diavolo che avrà quattro priorità, vale a dire un difensore centrale, un attaccante, un centrocampista e un terzino sinistro. Per quanto riguarda la difesa, i dirigenti rossoneri non mollano alcuni obiettivi di gennaio come Brassier, Lacroix, Adarabioyo, Kelly, Badiashile e Chalobah.

Il grande investimento sarà però in attacco. Al momento in lista ci sono quattro nomi: Sesko, Zirkzee, Gimenez e David. A centrocampo occhio ad un possibile ritorno di fiamma per Chukwuemeka, mentre come terzino sinistro il Milan si è mosso da tempo per Juan Miranda che è in scadenza con il Chelsea: il Diavolo è in vantaggio sulla concorrenza, ma l'affare non è ancora chiuso.