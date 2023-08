La Gazzetta sul mercato in uscita del Milan: "Origi è un caso. CDK-Atalanta, manca la firma. Ora Ballo-Touré"

In merito al mercato in uscita del Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Origi è un caso. CDK-Atalanta, manca la firma. Ora Ballo-Touré". Il più vicino a lasciare il Diavolo è senza dubbio De Ketelaere, che nelle prossime ore dovrebbe dire sì ai bergamaschi, i quali hanno già da giorni trovato l'accordo con il club di via Aldo Rossi (prestito oneroso da 3 milioni di euro più diritto di riscatto a 23 milioni più bonus più una percentuale sulla futura rivendita).

In uscita anche Ballo-Touré, il quale è vicino al Werder Brema, mentre continua il pressing del Fenerbahçe per Rade Krunic. Verso l'addio poi anche Yacine Adli, da capire invece quale sarà il destino di Origi, il quale non fa parte del progetto di Stefano Pioli, ma per il momento al Milan non sono ancora arrivate offerte concrete. In partenza, infine, anche Junior Messias.