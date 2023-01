La Gazzetta sul mercato: "Se parte Rebic può riaprirsi la pista Ziyech"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il mercato delle big italiane in questa sessione invernale pare sia congelato: nessun colpo e in generale pochi nuovi innesti. La Gazzetta dello Sport, per questo motivo, propone oggi un approfondimento in merito cercando di capire ogni squadra come potrebbe muoversi. Per il Milan il titolo è il seguente e ha come protagonista Ante Rebic: "Acciacchi e gerarchie, il croato non si ritrova. Se parte può riaprirsi la pista Ziyeche". Il numero 12 rossonero è un pendolo che oscilla tra prestazioni ottime, come ne ha fatte vedere quest'anno con l'Udinese a inizio stagione o contro l'Empoli, e momenti no conditi da diversi infortuni e indisposizioni fisiche. Tutto questo, nelle ultime due stagioni, lo ha fatto retrocedere nelle gerarchie, complici anche le esplosioni di Rafa Leao e Olivier Giroud. Il giocatore ha comunque un suo valore e una sua esperienza e, se ci fosse qualche acquirente, potrebbe portare davvero un piccolo gruzzoletto da reinvestire magari proprio per quel sogno proibito che si chiama Hakim Ziyech ma che l'ingaggio troppo alto rende al momento irraggiungibile.