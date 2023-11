La Gazzetta sul Milan: "Allarme gol. Giroud, stop di due giornate: tornerà con l'Atalanta. E con i viola out anche Leao"

"Allarme gol. Giroud, stop di due giornate: tornerà con l'Atalanta. E con i viola out anche Leao": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito all'emergenza in attacco al Milan dopo la squalifica di due turni di Giroud e l'infortunio di Leao. Il francese salterà le gare di campionato contro Fiorentina e Frosinone. Contro i viola, al Diavolo mancheranno quindi due terzi dell'attacco titolare.