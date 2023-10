La Gazzetta sul Milan: "Cardinale davanti a Biden: 'Il Diavolo sempre più su'"

vedi letture

"Cardinale davanti a Biden: 'Il Diavolo sempre più su'": titola così questa mattina in prima pagina La Gazzetta dello Sport che riporta le parole pronunciate nelle scorse ore dal numero uno di RedBird che ha ritirato il premio Leonardo Da Vinci Niaf per la Finanza davanti anche al Presidente degli Stati Uniti. Il proprietario rossonero ha dichiarato che è un privilegio essere alla guida del club di via Aldo Rossi e di voler portare sempre più in alto.