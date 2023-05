La Gazzetta sul Milan: "Cercasi gol. Il Diavolo resta ancora a secco. E Leao non basta: servono rinforzi"

MilanNews.it

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sul Milan all'indomani della sconfitta nell'euroderby: "Cercasi gol. Il Diavolo resta ancora a secco. E Leao non basta: servono rinforzi". Terza partita di fila senza, quarto derby consecutivo senza reti segnare. L'attacco rossonero non va e non è servito nemmeno il recupero lampo di Leao. In estate, servono giocatori offensivi in grado di portare qualità e gol alla squadra rossonera.