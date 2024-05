La Gazzetta sul Milan: "Chi va in panchina in Australia? Rebus Pioli, c'è l'opzione Bonera"

"Chi va in panchina in Australia? Rebus Pioli, c'è l'opzione Bonera": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che ricorda che i rossoneri, dopo le ultime due partite ufficiali della stagione contro Torino e Salernitana, saranno impegnati il 31 maggio a Perth, in Australia, in un'amichevole contro la Roma. E in vista di questa partita, la Rosea si chiede: chi siederà quel giorno sulla panchina del Diavolo?

Il destino di Stefano Pioli è già scritto e al termine di questa stagione saluterà il Milan. Per questo non è detto che ci sarà lui alla guida dei rossoneri contro i giallorossi. Una soluzione, anche per evitare un certo imbarazzo, potrebbe essere quella di affidare la squadra milanista per quella partita a Daniele Bonera, attualmente nello staff di Pioli e destinato a sedersi sulla panchina dell'Under 23 nella prossima stagione.