La Gazzetta sul Milan: "Chukwueze, Musah e Okafor in gruppo. Pioli ora lavora con tutti i nuovi arrivati"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport titola così stamattina sul Milan: "Chukwueze, Musah e Okafor in gruppo. Pioli ora lavora con tutti i nuovi arrivati". Dopo la tournée negli USA e un paio di giorni di riposo, la squadra rossonera è tornata ad allenarsi a Milanello e tutti e otto i nuovi acquisti estivi stanno lavorando regolarmente in gruppo agli ordini di Stefano Pioli che può finalmente lavorare con il gruppo quasi al completo (out solo gli infortunati Calabria e Messias, oltre all'esubero Origi che ha lavorato a parte).