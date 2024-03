La Gazzetta sul Milan e Pioli: "La grande decisione è sull'allenatore"

Questa mattina la Gazzetta dello Sport propone una riflessione doppia su Milan e Juventus che nelle prossime giornate si giocheranno il secondo posto e solo questo. Lo scudetto è volato via e a partire da giugno bisognerà ragionare su come ridurre il gap con l'Inter che quest'anno - e siamo solo a marzo - è certamente troppo ampio: i bianconeri hanno 15 punti di distacco, i rossoneri uno in più. La rosea titola stamattina: "Juve e Milan così non basta", come a dire che non ci si può accontentare semplicemente del secondo posto e di un piazzamento in Champions League, sarà necessario lavorare per tornare a competere a lungo per lo scudetto.

Lato Milan, viene messo l'interrogativo specialmente sul futuro di Stefano Pioli: "La grande decisione è sull'allenatore". Chiaramente i rossoneri saranno attivi sul mercato, specialmente alla ricerca di un nuovo centravanti ma tutto passerà prima dalla scelta su Pioli e dall'eventuale sostituto. In tal senso sarà fondamentale il volere di Zlatan Ibrahimovic che, come si è capito dalle parole di Cardinale di qualche giorno fa, avrà pieni poteri decisionali. Chi sarà in panchina, inevitabilmente, influenzerà le decisioni del mercato.