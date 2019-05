La Gazzetta sul Milan: "Fair play: squalifica possibile, 'rinuncia' ipotesi remota"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Fair play: squalifica possibile, 'rinuncia' ipotesi remota". La Rosea spiega cosa potrebbe succedere: la squalifica del Milan per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario è possibile, con i rossoneri che potrebbero decidere di non fare ricorso e restare fuori dall’Europa League 2019-20. Ipotesi remota, invece, che il club di via Aldo Rossi decida di rinunciare alle coppe in quanto sarebbe una decisione controproducente.