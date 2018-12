La Gazzetta sul Milan: "Gattuso un uomo solo. Rino resta in bilico: deciderà Londra"

"Gattuso un uomo solo. Rino resta in bilico: deciderà Londra": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che sabato nel post-partita nessun dirigente ha parlato per difendere Rino Gattuso dopo la sconfitta contro la Fiorentina e ieri nè Leonardo, nè Maldini si è presentato a Milanello. Il tecnico milanista è al lavoro per provare a dare una svolta a questo momento negativo e per convincere Gordon Singer e l'ad Gazidis ad avere fiducia nel suo lavoro.