La Gazzetta sul Milan: "Il calendario è in discesa ma serve Leao-gol"

Il Milan questa sera sarà impegnato a Salerno, all'Arechi, per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri hanno l'obiettivo di dare continuità ai risultati ottenuti con Newcastle e Monza, nel tentativo di rimanere quantomeno a contatto con Inter e Juventus, oltre che mantenere a distanza chi insegue: dal Napoli all'Atalanta, fino alla sorpresa Bologna che attualmente è quarto.

La Gazzetta dello Sport questa mattina analizza i prossimi impegni del Diavolo e scorge una possibilità di filotto: "Il calendario è in discesa ma a Salerno serve Leao-gol". Dopo Salerno, il Milan giocherà in casa contro il Sassuolo il penultimo dell'anno e poi sarà a Empoli a inizio gennaio per l'ultima del girone d'andata. Inutile dire che nove punti sono la regola se i rossoneri vogliono avere ancora qualche flebile speranza di tornare in corsa per il titolo. In tutto questo serve un Rafael Leao in grande spolvero: il portoghese non segna in Serie A da tre mesi. l'ultima gioia contro il Verona il 23 settembre.