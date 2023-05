La Gazzetta sul Milan: "Il rientro di Leao ora è in salita. Saelemakers il vice designato"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Il rientro di Leao ora è in salita. Saelemakers il vice designato": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport sul Milan dove sono tutti in ansia in merito alle condizioni del portoghese dopo il problema muscolare rimediato contro la Lazio in campionato. Gli esami hanno evidenziato un'elongazione all'adduttore, il giocatore non ha male e ci proverà, ma è improbabile vederlo in campo mercoledì nel primo euroderby contro l'Inter. Al suo posto dovrebbe giocare Saelemaekers.