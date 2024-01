La Gazzetta sul Milan: "Il sogno Conte. I tifosi hanno già scelto"

Il futuro di Stefano Pioli non è ancora certo, come del resto quello del Milan che dopo aver visto sfumare anche la Coppa Italia, adesso non può commettere passi falsi in campionato e assicurarsi quanto meno un posto nelle prime quattro. La Gazzetta dello Sport riporta che a partire dalla primavera si faranno le prime valutazioni sull'attuale tecnico rossonero: intanto però il nome di Antonio Conte aleggia sull'universo rossonero.

In merito a Conte, questa mattina la Gazzetta dello Sport titola: "Il sogno Conte". E poi rincara: "I tifosi hanno già scelto Antonio guida rossonera". Nel sottotitolo si approfodnisce: "L'ex c.t. azzurro è in cima alle preferenze della gente. La sua presenza come garanzia di competitività". La sensazione è che il Milan abbia bisogno di un salto di qualità e un allenatore vincente - soprattutto in Italia - come Conte potrebbe aiutare a farlo. Certo Conte è un allenatore impegnativo: è molto esigente sia con i suoi calciatori che con la sua società. Se dovesse salutare Pioli, bisognerà capire se vale questo rischio.