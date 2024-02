La Gazzetta sul Milan in Europa League: "Operazione coppa"

Il Milan questa sera comincerà la sua avventura in Europa League, sfidando il Rennes a San Siro alle 21 nella gara di andata dei playoff che garantiscono l'accesso agli ottavi di finale, dove aspettano già altre otto squadre. La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola, per presentare la sfida, titola così: "Operazione coppa". Poi aggiunge: "Pioli ci crede «Fino in fondo». Milan-Rennes come un derby". Nel sottotitolo viene anche specificato: "Maignan, Theo e Giroud con una francese. Il bomber alla gara numero 700 con i club".

I temi della partita sono tutti qua. Il Milan ci crede "per la gloria", perchè non ha mai vinto questa competizione e non si è mai spinta neanche troppo avanti se non in sporadiche occasioni, ma anche "per il denaro", perché un buon percorso nel torneo garantisce comunque discreti incassi. La partita di oggi poi è una sorta di derby francese, dal momento che sono tanti i giocatori transalpini del Milan (Maignan, Theo, Giroud e Adli), con Giroud che sfonderà il muro delle 700 gare con i club.