La Gazzetta sul Milan: "Leao verso il no. Panchina possibile? Arriva Cardinale"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così sul Milan in vista del derby di domani sera: "Leao verso il no. Panchina possibile? Arriva Cardinale". Il portoghese non sarà titolare contro l'Inter, la speranza di Pioli però è di riuscire a portarlo almeno in panchina. Intanto, domani sera a San Siro, che sarà ovviamente tutto esaurito, è atteso anche Gerry Cardinale, numero uno di RedBird.