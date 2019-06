La Gazzetta sul Milan: "L’udienza al Tas non è fissata. L’Europa League è quasi salva"

"L’udienza al Tas non è fissata. L’Europa League è quasi salva": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il club di via Aldo Rossi non chiederà la procedura d’urgenza per discutere il ricorso contro la sentenza UEFA per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario nel triennio 2014-17. Il Tribunale di Losanna decideranno dopo l’inizio di campionato e coppe e quindi il Milan dovrebbe partecipare senza problemi alla prossima Europa League.