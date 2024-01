La Gazzetta sul Milan: "Mercato giovane: Lopez e Sangaré esterni spagnoli per l'estate"

"Mercato giovane: Lopez e Sangaré esterni spagnoli per l'estate": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che riferisce che il Milan si sta muovendo per questi due giovani terzini. I rossoneri seguono per l'estate il terzino sinistro Javi Lopez, giocatore classe 2002 dell’Alaves, ma la trattativa più avanzata è quella per Aboubacar “Buba” Sangaré, terzino destro del 2007.

Il club di via Aldo Rossi punta a prenderlo ora, lasciarlo in Spagna al Levante fino a giugno e poi inserirlo in estate nella rosa della Primavera rossonera del prossimo anno. O magari, se il progetto dovesse andare in porto, nella squadra Under 23 che il Milan sta valutando concretamente di creare. Il costo di Sangaré è di 1,5-2 milioni di euro.