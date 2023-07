La Gazzetta sul Milan: "Non solo lo stadio: a San Donato anche hotel, negozi e parco"

"Non solo lo stadio: a San Donato anche hotel, negozi e parco": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito al progetto del Milan che vuole costruire il nuovo stadio sull'area San Francesco a San Donato Milanese. Oltre all'impianto, il club di via Aldo Rossi vuole costruire anche una serie di attrazioni alternative, come hotel, ristoranti, negozi, un museo interattivo e anche un parco avventura dedicato ai più piccoli.