La Gazzetta sul Milan: "Oggi a Dubai: c'è anche Ibra. Tra prove di A e business"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Oggi a Dubai: c'è anche Ibra. Tra prove di A e business": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che questa sera il Milan volerà a Dubai per un ritiro di qualche giorno. L'obiettivo principale sarà ovviamente quello di preparsi al meglio in vista della ripresa del campionato, ma sarà un'occasione importante anche per consolidare la partership con diversi sponsor locali e per rafforzare il brand Milan in quella zona. Sull'aereo che porterà il Milan a Dubai sarà presente anche Zlatan Ibrahimovic.