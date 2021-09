La Gazzetta sul Milan: "Oltre l'amarezza: le prestazioni di Leao e dei baby la nota positiva"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina sul Milan: "Oltre l'amarezza: le prestazioni di Leao e dei baby la nota positiva". Ci sono parecchi rimpianti in casa rossonera dopo l'immeritata sconfitta di ieri contro l'Atletico Madrid, ma Stefano Pioli può essere soddisfatto della prestazione dei suoi, in particolare dei più giovani come Leao e Diaz che sono stati i migliori in campo. Deludente invece la partita di Kessie, la cui espulsione per doppio giallo ha condizionato troppo il match.