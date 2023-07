La Gazzetta sul Milan: "Pioli va in sede: studia il mercato. Pulisic è vicino. Reijnders, si tratta"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sulle mosse del Milan: "Pioli va in sede: studia il mercato. Pulisic è vicino. Reijnders, si tratta". Ieri il tecnico rossonero è stato a Casa Milan per parlare con Furlani e Moncada delle strategie rossonere. Oltre a Frattesi, il Diavolo è in pressing su Reijnders dell'AZ Alkmaar per il centrocampo, mentre in avanti continua a parlare con il Chelsea di Pulisic, il quale ha detto no al Lione perchè vuole solo il Milan.