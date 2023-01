La Gazzetta sul Milan: "Rebic in gruppo: quasi ok"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Rebic in gruppo: quasi ok": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'attaccante croato, out nelle ultime settimane per un problema muscolare, ha lavorato ieri con il resto dei compagni e Stefano Pioli spera di poterlo portare almeno in panchina domani in Supercoppa contro l'Inter, così da avere un'opzione in più a partita in corso.