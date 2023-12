La Gazzetta sul Milan: "San Siro esaurito per il Sassuolo. La media 2023 è di oltre 70mila"

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sul Milan: "San Siro esaurito per il Sassuolo. La media 2023 è di oltre 70mila". Lo stadio milanese sarà sold out (al netto ovviamente del settore ospiti) anche domani sera per l'ultima gara casalinga dell'anno contro i neroverdi, un traguardo non scontato visto che siamo nei giorni di Capodanno.

Eppure anche stavolta i tifosi milanisti risponderanno presenti. La media spettatori in tutte le competizioni nel 2023 è davvero impressionante: 71.957 spettatori (dato Opta). Bisogna tornare al 1993 per trovare una partecipazione simile. Nemmeno il Milan di Ancelotti negli anni d'oro aveva avuto questi numeri.