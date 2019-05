La Gazzetta sul Milan: "Unificare le sanzioni? Al Tas si potrebbe"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sul questione Milan-UEFA per il Fair Play Finanziario: "Unificare le sanzioni? Al Tas si potrebbe". Il Milan ha due situazioni pendenti: una per il triennio 2014-17, per la quale i rossoneri erano stati condannati nel luglio scorso e, dopo il ricorso positivo al Tas, era stata decisa una squalifica con la condizionale (nel 2021) se i conti non fossero tornati in regola a quella scadenza, e una per il triennio 2015-18, la quale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Non appena sarà resa nota anche la seconda sentenza, il club di via Aldo Rossi potrebbe anche decidere di andare subito al Tas e chiedere di unificare i due procedimenti per avere una risposta entro metà luglio.