La Gazzetta sul nuovo stadio: "San Siro cambia faccia. Inter e Milan, avanti tutta: la Cattedrale ora è ovale"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così sul nuovo stadio di Milano: "San Siro cambia faccia. Inter e Milan, avanti tutta: la Cattedrale ora è ovale". Come spiega la Rosea, il progetto rimane la Cattedrale di Populous ma rischia di avere una forma ben diversa da quella svelata tre anni fa, quindi non più quadrata, ma ovale. La Cattedrale resta comunque il progetto architettonico scelto dai due club, ma solo quando ci sarà il progetto esecutivo si capirà quale potrà essere davvero la forma del nuovo stadio.