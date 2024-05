La Gazzetta sul nuovo tecnico: "Fonseca, il sorpasso. Si decide dopo il weekend"

La Gazzetta dello Sport questa mattina si sbilancia sul candidato principale a raccogliere l'eredità di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Il nome in pole position è quello di Paulo Fonseca, tecnico portoghese ex Roma ed ex Shakhtar che oggi allena il Lille da due stagioni ma che vedrà il suo contratto giungere al termine a conclusione di questa annata. Secondo le indiscrezioni riportate dalla rosea, l'allenatore lusitano sarabbe l'opzione numero uno per il ruolo di guida tecnica rossonera. Così scrive la rosea: "Fonseca, il sorpasso".

Poi la Gazzetta aggiunge: "Paulo favorito per la panchina. Si decide dopo il weekend". E ancora nel sottotitolo viene riportato: "Il tecnico del Lille ha più chance di Conceiçao. Vuole scegliere solo alla fine del campionato". Il club francese giocherà l'ultima, cruciale, partita della sua stagione nel corso di questo weekend contro il Nizza: in palio c'è un posto Champions League. Dopo il fine settimana Fonseca incontrerà il Lille ed esprimerà la sua volontà in merito al proprio futuro. Sergio Conceiçao appare un po' più indietro perché ritenuto con un carattere più focoso.