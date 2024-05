La Gazzetta sul nuovo tecnico: "van Bommel ritorno possibile"

Sono diversi i nomi che stanno venendo accostati al Milan negli ultimi giorni come possibili candidati alla panchina che verrà lasciata libera, con ogni probabilità, da Stefano Pioli al termine di questa stagione sportiva. Il club rossonero sembrava aver scelto Julen Lopetegui ma la critica feroce e il malcontento generale arrivate dalla piazza rossonera hanno costretto il Milan a rivedere le proprie scelte. Così adesso il Diavolo prende tempo e cerca un profilo che possa soddisfare tutti, tifosi compresi. Oggi il titolo della Gazzetta dello Sport recita: "Il club adesso prende tempo, van Bommel ritorno possibile".

Uno dei nomi più forti è quello di Mark van Bommel, allenatore attualmente dell'Anversa con cui la scorsa stagione ha vinto tutto in Belgio e con cui ha disputato la Champions League in questa stagione. L'ex centrocampista olandese, che ha giocato anche nel Milan dove ha lasciato un ottimo ricordo di sè, lascerà il club belga a fine stagione. In suo favore gioca un ruolo decisivo Zlatan Ibrahimovic che già convinse Galliani a portarlo come calciatore in rossonero. Il suo plus non da poco è quello di conoscere sia l'ambiente di Milanello che il campionato italiano in generale.