La Gazzetta sul razzismo: "Linea dura. Domani il ministro vede leghe e Figc"

La Gazzetta dello Sport, uscita questa mattina in edicola, ha commentato la decisione di chiudere per una giornata il Bluenergy Stadium di Udine con questo titolo: "Razzismo, linea dura". Infatti fra due giornate, quando i bianconeri torneranno a giocare in casa contro il Monza, lo faranno senza la possibilità di essere sostenuti dai propri tifosi sugli spalti dello stadio. Nel sottotitolo si legge: "Nei buu a Maignan coinvolti 10 tifosi, porte chiuse col Monza".

Intanto il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi si sta mobilitando per promuovere e organizzare azioni concrete. Il titolo della rosea prosegue così nella sua seconda metà: "Domani il ministro vede leghe e Figc". Per domani Piantedosi ha in agenda un incontro con Federazione e Leghe per affrontare il tema e per delineare un modus operandi. L'idea è quella del pugno duro: si punta sull'arresto di chi commette ed è complice di atti razzisti, come avviene in Inghilterra.