La Gazzetta sul rinnovo di Leao: "Altri segnali social: 'Questa è casa'. Inizio anno decisivo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In merito al rinnovo di Rafael Leao, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Altri segnali social: 'Questa è casa'. Inizio anno decisivo". Con un post su Instagram, il portoghese ha ribadito ancora una volta il suo attaccamento alla maglia rossonera. In via Aldo Rossi si augurano che il 2023 del Milan possa aprirsi con la notizia del prolungamento di Leao, per il quale è pronto un super contratto con ingaggio quadruplicato (da 1,5 a 6 milioni di euro a stagione).