La Gazzetta sul rinnovo di Leao: "Da Mendes a Dimvula, quanti attori. L'ad Furlani decisivo per la svolta"

In merito all'imminente rinnovo di Rafael Leao con il Milan, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Da Mendes a Dimvula, quanti attori. L'ad Furlani decisivo per la svolta". Più che una trattativa è stata una vera e propria telenovela in cui ci sono stati tanti protagonisti: oltre al giocatore e ai dirigenti del Diavolo, hanno avuto un ruolo in questa vicenda anche l'avvocato Ted Dimvula, l'agente Jorge Mendes e il papà di Rafa.

Uno dei grandi protagonisti è stato poi l'ad rossonero Giorgio Furlani, il quale, come spiega la Rosea stamattina, "ha trattato in prima persona e ha fatto tutti i passi per arrivare alla firma. Il rinnovo di Leao è stato una storia di rapporti internazionali (Mendes e lo Sporting in Portogallo, Dimvula e il Lilla in Francia) e la decisione di Furlani ha pesato".