La Gazzetta sul rinnovo di Leao: "Milan, si può fare: gennaio mese chiave"

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattna sul rinnovo di Rafael Leao: "Milan, si può fare: gennaio mese chiave". Il portoghese, il cui attuale contratto scade nel 2024, sa che non avrà maxi offerte dal club di via Aldo Rossi, il quale è fermo alla proposta da 6 milioni di euro a stagione. La volontà del giocatore è però quella di restare in rossonero e quindi la speranza è che a gennaio possa arrivare la svolta decisiva in questa trattativa infinita.