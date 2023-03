La Gazzetta sul Tottenham: "Senza continuità. Torna Conte per la risalita"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport questa mattina presenta l'eurorivale del Milan, il Tottenham, che sta vivendo un periodo non felicissimo: due sconfitte in pochi giorni tra Fa Cup e Premier League. La rose titola: "Tottenham senza continuità. Torna Conte per la risalita". Nonostante il periodo negativo e molto altalenante, costellato anche dagli infortuni, gli Spurs dovrebbero riabbracciare il proprio allenatore proprio in occasione del ritorno in Champions: inutile dire che per i londinesi sarebbe un valore aggiunto.