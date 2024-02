La Gazzetta sull'idea del nuovo San Siro: "Sala e il quarto anello. Inter e Milan freddi..."

Ieri a Palazzo Marino, sede del comune di Milano, la Commissione ha presentato un progetto di San Siro alternativo con cui si avrebbe l'intenzione di convincere Milan e Inter a rimanere nello storico impianto. La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Sala e il quarto anello. Un'idea da 300 milioni. Inter e Milan freddi...". Nel sottotitolo viene aggiunto: "Il sindaco spinge i club a valutare la ristrutturazione e in più offre la concessione del diritto di superficie".

In sostanza l'idea permetterebbe ai club di giocare anche durante la ristrutturazione e verrebbe aggiunto un quarto anello, tra il primo e il secondo attuale, per vip, ristoranti, bar, merchandising e altri locali simili. Il progetto, come scrive la rosea, non scalda il Milan; il progetto a San Donato è già partito e i rossoneri hanno già fatto il primo investimento da 40 milioni: il sindaco Squeri ha anche annunciato una serie di incontri a febbraio per informare cittadini e istituzioni. Dunque un progetto avviato, difficile che il Milan ritorni sui propri passi.