La Gazzetta sull'undici rossonero: "Kjaer dice sì, è disponibile"

Nel corso dell'avvicinamento alla partita di questa sera contro il Rennes, uno dei dubbi di Stefano Pioli riguardava soprattutto Simon Kjaer che, nel corso della gara di domenica scorsa contro il Napoli in campionato, aveva abbandonato il campo per un problema di natura muscolare. Oggi la Gazzetta dello Sport riporta le buone notizie che sono arrivate nel corso della rifinitura di ieri mattina e titola così sul centrale difensivo danese: "Kjaer dice sì, è disponibile".

Ieri Kjaer si è allenato con la squadra, dopo aver fatto delle prove in solitaria prima dell'allenamento, e anche Pioli è stato molto possibilista in conferenza stampa sulla sua presenza questa sera in campo. Nella mattinata di oggi verrà svolta un'ultima prova ma si va verso la presenza del numero 24 che affiancherà Gabbia al centro della difesa, con Thiaw che torna tra i convocati.