La Gazzetta sulla Champions: "City e Real favorite: meglio per Milan e Inter"

La Gazzetta dello Sport questa mattina propone un approfondimento sulle 5 semifinaliste italiane nelle tre competizioni europee: Milan e Inter in Chammpions, Juventus e Roma in Europa Leage e Fiorentina in Conference. In particolare la rosea scrive così sulla massima competizione che vede impegnato il Milan: "City e Real le favorite: meglio per Milan e Inter". E' dal giorno del sorteggio dei quarti di finale che si vocifera che la aprte del tabellone che emetterà la vincente di questa Champions League sarebbe stata quella con City, Bayern e Real Madrid.

Oggi che la semifinale è tra Pep e Carletto, questa previsione si fa ancora più intensa. In tutto questo Milan e Inter potrebbero trovarsi a proprio agio: partire a fari spenti, come hanno fatto per tutta questa stagione europea, e colpire quando meno gli avversari se lo aspettano, interrompendo peraltro un lungo digiuno: i rossoneri dal 2007, i nerazzurri dal 2010.