La Gazzetta sulla prima di campionato: "Rieccoli. Milan da campione, Inter da brivido"

La Gazzetta dello Sport celebra così il ritorno del campionato di Serie A che ieri ha visto subito in campo le due protagoniste della scorsa stagione, il Milan Campione d'Italia e l'Inter. Questo il titolo della rosea: "Rieccoli. Milan da campione, Inter da brivido". I rossoneri hanno piegato l'Udinese grazie a una doppietta di Ante Rebic e a un Brahim Diaz in grande spolvero. Di contro, l'Inter ha vinto soffrendo all'ultima azione disponibile in casa del Lecce.