La Gazzetta sulla punta: "Morata spinge ma l'ingaggio pesa. C'è la pista Taremi"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

il centravanti è il ruolo su cui adesso il Milan si catapulterà in questa sessione di mercato. I nomi sul piatto, nelle ultime settimane, sono quelli di Morata e Scamacca soprattutto con Dia sullo sfondo. La Gazzetta dello Sport parla delle problematiche dell'operazione-Morata e propone un altro nome, che ricompare sui taccuini di via Aldo Rossi: "Morata spinge ma l'ingaggio pesa. C'è la pista Taremi".

L'attaccante iraniano del Porto Mehdi Taremi non è la prima volta che viene accostato ai rossoneri: coetaneo di Morata, viene valutato 20 milioni. Il problema? Occuperebbe uno slot extracomunitario andando così a ostacolare la trattativa per Chukwueze, su tutti. Nel caso, per la fascia destra, il Milan virerebbe su Gustav Isaksen, 22enne danese del Midtjylland. Per Morata invece pesa non solo l'ingaggio ma anche il Decreto Crescita che non può essere sfruttato.