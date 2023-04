La Gazzetta sulle alternative: "Rebic deludente, Origi fischiato: mai all'altezza"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport questa mattina titola sul tema che maggiormente sembra essere la causa di questo nuovo stop rossonero: le alternative. Questo il titolo scelto dalla rosea che si concentra specialmente su due protagonisti in negativo: "Rebic deludente, Origi fischiato. Le alternative mai all'altezza". I due attaccanti che ieri avevano un'altra (l'ennesima) occasione per dare una svolta alla loro stagione, hanno deluso. Specialmente Divock Origi, travolto dai fischi alla sua uscita, e che in questo suo primo anno in rossonero ha messo a segno solo due gol inutili.