La Gazzetta sulle due punte: "Milan, 9 più 9. E Pioli rilancia 'Non ho mai avuto un gruppo così'"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha commentato la scelta di Stefano Pioli di affidarsi alla doppia punta questa sera in vista della partita contro l'Udinese. La rosea ha titolato: "Milan, 9 più 9. E Pioli rilancia 'Non ho mai avuto un gruppo così'". Nuova occasione dal primo minuto per Luka Jovic di cui il Milan ha grande bisogno, specialmente per stare tranquillo quando Giroud dovrà riposarsi: non sarà questa sera il caso con il francese che farà coppia con il serbo nel tentativo di buttare giù il muro friulano.

Nella conferenza di ieri il tecnico rossonero si è detto fiducioso del suo gruppo, che ha elogiato così: "Non ho mai avuto un gruppo così coeso, voglioso, disponibile, neanche nell’anno dello scudetto. E lo ho avuto in tempi brevi. Sono cose che succedono poche volte".