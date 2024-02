La Gazzetta titola: "Al solito Jovic basta un minuto"

La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Al solito Jovic basta un minuto". A decidere la gara di ieri sera in casa del Frosinone è stata una rete di Luka Jovic che, entrato in campo da appena un minuto, ha regalato tre punti d'oro al Diavolo. I numeri del serbo sono impressionanti nell'ultimo periodo: l'ex Fiorentina, che è già a quota 7 gol in stagione, segna infatti una rete ogni 103 minuti.

Jovic ha parlato così nel post-partita: "Sono felice perché posso aiutare la squadra. Lavoro sempre per farmi trovare pronto, questo 2024 è iniziato alla grande, sono fiero della vittoria, siamo forti. Il Napoli? Sarà una partita difficile ma siamo pronti perché siamo una grande famiglia".