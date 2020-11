"Avanti un altro. Emergenza in panchina: Milan a Bonera": dopo Stefano Pioli, anche il suo vice Giacomo Murelli è stato trovato positivo al coronavirus e quindi il club di via Aldo Rossi ha deciso di affidare la panchina milanista per la trasferta di Napoli a Daniele Bonera, ex difensore rossonero che fa parte dall'anno scorso dello staff tecnico del Diavolo.