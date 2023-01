La Gazzetta titola: "Campioni in calo. Adesso gli eroi dello scudetto non incidono più"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sul momento difficile che sta attraversando il Milan in questa fase della stagione: "Campioni in calo. Maignan ko, Tomori giù: adesso gli eroi dello scudetto non incidono più". I rossoneri non riescono più a trovare le risposte dai giocatori che l'hanno scorso sono stati i trascinatori verso il titolo. Tutto è iniziato con l'infortunio di Mike Maignan, un'assenza che pesa dallo scorso settembre e che ha influito tantissimo soprattutto sulla retroguardia. Anche un giocatore come Fikayo Tomori sembra essere in difficoltà e lo dicono i numeri: meno contrasti vinti a partita, meno palloni intercettati a partita. Ma non è l'unico anche Theo che comunque sta mantenendo un buon livello, non è più quell'uragano in fase offensiva: pochi cross e meno dribbling, minor precisione al tiro. Lo stesso discorso vale anche per Junior Messias.