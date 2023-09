La Gazzetta titola: "Chukwueze sprint: torna e chiede spazio"

"Chukwueze sprint: torna e chiede spazio": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il nigeriano, che è stato uno dei grandi acquisti estivi del Milan, sarà il primo nazionale a tornare a Milanello (giocherà una sola partita con la Nigeria). L'ex Villarreal, che ha giocato 54' nelle prime tre partite ufficiali della stagione, punta a trovare più spazio: secondo la Rosea, Samu potrebbe cominciare il derby in panchina e scendere in campo da titolare alla prima in Champions contro il Newcastle.