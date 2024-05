La Gazzetta titola: "Fonseca in pressing. Spinge per il Milan"

vedi letture

La caccia al nuovo allenatore continua per il Milan che, ora, deve affrettarsi se vuole cominciare a programmare la prossima stagione sapendo già chi sarà il nuovo tecnico. Negli ultimi giorni la candidatura di Paulo Fonseca si è fatta più prepotente e anche oggi la Gazzetta dello Sport titola così sull'allenatore che dovrebbe lasciare il Lille al termine di questa stagione, dopo l'ultimo turno di campionato nel weekend: "Fonseca in pressing. Paulo ora è in pole e spinge per il Milan. Ma piace tanto pure al Marsiglia".

Nel sottotitolo viene aggiunto qualche dettaglio in più: "I francesi lo corteggiano però vedono anche Conceiçao. Il tecnico del Lille preferirebbe i rossoneri: decisiva la prossima settimana". In un modo o nell'altro sembra girare tutto intorno ai nomi di Fonseca e Conceiçao, entrambi cercati sia dal Milan che dal Marsiglia. Entrambi i tecnici si giocano molto nei prossimi giorni: quello del Lille la possibilità di raggiungere la Champions League nel fine settimana, quello del Porto la Coppa nazionale il prossimo 26 maggio. La sensazione, dunque, è che la prossima settimana possa succedere qualcosa.