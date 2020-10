La Gazzetta titola: "Il derby a tutto campo"

In vista del match di domani tra Inter e Milan, La Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Il derby a tutto campo". La Rosea ha messo a confronto le due squadre: i nerazzurri sono favoriti, ma i rossoneri sono imbattuti finora e avanti due punti in classifica. Grande attesa, in modo particolare, per due sfide in campo, cioè quella a centrocampo tra Vidal e Calhanoglu e quella sulla fascia tra Hakimi e Theo Hernandez.