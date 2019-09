La Gazzetta titola: "Il Diavolo è vivo"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina per commentare la vittoria del Milan di ieri sera sul campo del Verona: "Il Diavolo è vivo". Ai rossoneri è bastato un rigore di Piatek per vincere il match, anche se c'è ancora da lavorare perchè a livello di gioco la prestazione è stata piuttosto deludente nonostante la squadra di Giampaolo abbia giocato 10 contro 11 per quasi 70'.